Proton запустив ШІ-асистента Lumo з фокусом на приватність та шифрування

Швейцарська компанія Proton, розробник популярних сервісів Proton Mail та Proton VPN, 23 липня запустила власний ШІ-асистент під назвою Lumo. Головною особливістю продукту є максимальний фокус на конфіденційності користувачів, що включає наскрізне шифрування та «режим привида» зі зникаючими чатами. Про це пише видання TechCrunch.

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Приватність як головна перевага

Lumo позиціонується як приватна та безпечна альтернатива ШІ-продуктам від американських та китайських технологічних гігантів. Для цього розробники реалізували низку функцій:

Відсутність логів: Історія чатів не зберігається на серверах у відкритому вигляді.

«Режим привида»: Можливість увімкнути режим, в якому історія листування автоматично видаляється після закриття вікна.

Використання без акаунта: Ставити запитання асистенту можна анонімно, без створення облікового запису.

Відкритий код: Асистент побудований виключно на ШІ-моделях з відкритим вихідним кодом.

Zero-access encryption: Для збережених розмов застосовується технологія шифрування з нульовим доступом, за якої розшифрувати дані може лише сам користувач на своєму пристрої.

Компанія наголошує, що не використовує дані користувачів для навчання своїх моделей, а всі запити обробляються на власних дата-центрах Proton у Європі, без передачі стороннім компаніям.

Функціонал та обмеження

Асистент Lumo доступний у вебверсії, а також у застосунках для Android та iOS. Він може відповідати на запитання, обробляти завантажені користувачем файли, а також взаємодіяти з документами, збереженими у хмарному сховищі Proton Drive (за наявності акаунта). Водночас як зазначило видання, попри доступ до інтернету, результати пошуку Lumo не завжди є найсвіжішими.

Це вже не перший ШІ-продукт компанії. Минулого року Proton інтегрувала у свій поштовий сервіс асистента для написання листів, який також працює локально на пристрої користувача.