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23 липня 2025, 19:16

Proton запустив ШІ-асистента Lumo з фокусом на приватність та шифрування

Швейцарська компанія Proton, розробник популярних сервісів Proton Mail та Proton VPN, 23 липня запустила власний ШІ-асистент під назвою Lumo. Головною особливістю продукту є максимальний фокус на конфіденційності користувачів, що включає наскрізне шифрування та «режим привида» зі зникаючими чатами. Про це пише видання TechCrunch.

Швейцарська компанія Proton, розробник популярних сервісів Proton Mail та Proton VPN, 23 липня запустила власний ШІ-асистент під назвою Lumo.

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Приватність як головна перевага

Lumo позиціонується як приватна та безпечна альтернатива ШІ-продуктам від американських та китайських технологічних гігантів. Для цього розробники реалізували низку функцій:

  • Відсутність логів: Історія чатів не зберігається на серверах у відкритому вигляді.
  • «Режим привида»: Можливість увімкнути режим, в якому історія листування автоматично видаляється після закриття вікна.
  • Використання без акаунта: Ставити запитання асистенту можна анонімно, без створення облікового запису.
  • Відкритий код: Асистент побудований виключно на ШІ-моделях з відкритим вихідним кодом.
  • Zero-access encryption: Для збережених розмов застосовується технологія шифрування з нульовим доступом, за якої розшифрувати дані може лише сам користувач на своєму пристрої.

Компанія наголошує, що не використовує дані користувачів для навчання своїх моделей, а всі запити обробляються на власних дата-центрах Proton у Європі, без передачі стороннім компаніям.

Функціонал та обмеження

Асистент Lumo доступний у вебверсії, а також у застосунках для Android та iOS. Він може відповідати на запитання, обробляти завантажені користувачем файли, а також взаємодіяти з документами, збереженими у хмарному сховищі Proton Drive (за наявності акаунта). Водночас як зазначило видання, попри доступ до інтернету, результати пошуку Lumo не завжди є найсвіжішими.

Це вже не перший ШІ-продукт компанії. Минулого року Proton інтегрувала у свій поштовий сервіс асистента для написання листів, який також працює локально на пристрої користувача.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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