Курс долара при закритті торгів на міжбанку, 23 липня, зріс на 6 копійок. Водночас курс євро до гривні впав на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
23 липня 2025, 17:27
Долар трохи зріс на міжбанку, євро подешевшало: курс валют на середу
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Відкриття 23 липня
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Закриття 23 липня
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Зміни
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41,72/41,75
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41,78/41,81
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6/6
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49,03/49,05
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48,99/49,02
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4/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,60−49,30 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,67−41,75, євро — 49,00−49,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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