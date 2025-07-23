У Лондоні банда викрала «криптомільярдера» з $9 на рахунку

У Лондоні банда викрала перукаря з Бельгії, оскільки вважала його криптомільярдером. Жертву відпустили після того, як з’ясувалося, що в нього немає величезних статків. Про це пише incrypted з посиланням на The Times.

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Що відомо

Інцидент стався в травні 2024 року, проте перед судом зловмисники постали тільки зараз. Жертвою викрадення став Квентін Чепеляк, перукар із Бельгії.

За кілька місяців до інциденту з ним познайомилася дівчина на ім'я Давіна Раймейкерс. Він заявив їй, що є успішним трейдером на крипторинку і має значні статки.

Дівчина запросила його провести вихідні в Лондоні. Вона сказала, що з багатої родини, а її батьки нібито мають кілька квартир. В одну з них, у районі Шепердс-Буш, вона і привезла Чепеляка, коли той прибув до міста.

Там на нього напала група з трьох осіб, включно з хлопцем дівчини. У нього відібрали телефон, окуляри Cartier і гаманець Louis Vuitton, після чого зажадали викуп у 500 000 фунтів стерлінгів (близько $677 000).

Чепеляку погрожували мачете і ножем, були кулаками та ногами. Однак таких грошей у жертви не було. Після того як він продемонстрував криптогаманець із трохи більше ніж 6 фунтами (близько $9), викрадачі знизили необхідну суму до 50 000 фунтів, а потім до 2000 фунтів.

Жертву також змусили зателефонувати другові в Бельгію, щоб той перевів йому ще грошей. Той зв’язався з місцевою поліцією, яка, зі свого боку, вийшла на Скотленд-Ярд.

У підсумку Чепеляка привезли на вокзал Сент-Панкрас. Викрадачі протримали його у квартирі близько дев’яти годин. Там його зустріла поліція, яку хлопець відвів до квартири.

Житло було орендовано на сайті Airbnb, водночас зловмисники використовували власні персональні дані, що й дало змогу вийти на них.

Фігуранти справи зізналися у шантажі, але заперечують звинувачення у викраденні та позбавленні волі людини. Суд взяв їх під варту до винесення вироку 5 вересня 2025 року. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.