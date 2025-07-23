Суд зобов'язав рф виплатити майже 500 мільйонів гривень збитків п'яти українським банкам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв другий позов до росії за збитками внаслідок російської агресії для банків, що виводяться з ринку. Про це повідомляє ФГВФО .

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Деталі

Зазначається, що 17 липня Господарський суд Києва повністю задовольнив позовні вимоги Фонду до країни-агресора на загальну суму 498,5 млн грн. Це груповий позов, у якому об'єднано п'ять банків: Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, Банк «Таврика» та Фортуна-Банк.

У Фонді нагадали, що активи цих банків, зокрема частина об'єктів нерухомості та кредитного портфеля, знаходилися на територіях Донецької та Луганської областей, окупованих Росією у 2014 році. Внаслідок окупації банки втратили змогу розпоряджатися цим майном.

Загалом збитки банків від дій рф із 2014 року до початку повномасштабного вторгнення Фонд попередньо оцінює у 84 млрд грн. За цими збитками будуть подані позови. Отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з росії на міжнародній арені.

Наразі суди розглядають іще два позови Фонду проти рф: один на 651 млн грн у справі Промекономбанку та груповий позов на понад 920 млн грн за збитками чотирьох інших банків.