ЄС готує план мит у розмірі 30% у разі провалу перемовин зі США — Bloomberg

Європейський Союз планує оперативно запровадити 30% мита на товари зі США загальною вартістю близько 100 млрд євро ($117 млрд), якщо не буде досягнуто угоди і президент США Дональд Трамп реалізує свою погрозу ввести такий тариф на більшість товарів з ЄС після 1 серпня. Про це повідомив речник Єврокомісії в середу, 23 липня, пише Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

У межах першої хвилі контрзаходів ЄС об'єднає вже затверджений перелік мит на товари зі США на 21 млрд євро та раніше запропонований список ще на 72 млрд євро в єдиний пакет.

Ці заходи охоплюють промислові товари, зокрема літаки Boeing, автомобілі американського виробництва та бурбон. Вони будуть обкладені митом у 30% — симетрично до заявленої ставки США, за інформацією джерел видання.

Мита будуть готові до запровадження вже в серпні, але лише у разі провалу перемовин і фактичного введення мит з боку США після дедлайну, уточнили співрозмовники агентства, які побажали залишитися анонімними.

На тлі цих новин євро ослаб на 0,3%, до $1,1723, а прибутковість німецьких облігацій скоротила ранкове зростання.

Плани виникли на тлі жорсткішої позиції Вашингтона у торговельних переговорах, що змусило європейські столиці, зокрема Берлін, зайняти більш рішучу позицію. Представник німецького уряду повідомив, що в разі провалу угоди Німеччина підтримає активацію «антипримусового інструменту» ЄС (ACI).

Як пише видання, цей інструмент — останній засіб ЄС у торговельній війні — дозволяє ввести податки на американських техгігантів, обмежити інвестиції зі США або частково перекрити їм доступ до ринку ЄС. Його застосування потребує підтримки кваліфікованої більшості країн-членів і поки що не активоване.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок після зустрічі з прем'єром Чехії Петром Фіалою сказав: «Ми наближаємося до вирішального етапу тарифної суперечки зі США. Нам потрібна чесна та надійна угода з низькими митами. Без неї ми ризикуємо потрапити в зону економічної невизначеності — саме тоді, коли нам потрібно протилежне.»

ЄС і США продовжують переговори — наступний раунд запланований на середу.