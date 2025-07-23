Євро зросло, а долар залишився буз змін: Нацбанк визначив курси валют на четвер

Національний банк України встановив на 24 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7651 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Офіційні курси гривні щодо інших валют

Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7651 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,9821 гривень за 1 євро (+0,1167 грн).

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