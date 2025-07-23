Глава OpenAI попередив про хвилю ШІ-шахрайства та назвав біометрію в банках «божевіллям»

Голова компанії OpenAI Сем Альтман висловив серйозне занепокоєння тим, що фінансові компанії не готові до стрімкого зростання шахрайства з використанням штучного інтелекту. Він різко розкритикував сучасні методи аутентифікації, як-от голосова біометрія, назвавши їх застарілими. Про це пише видання Barron's.

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Виступаючи перед провідними банкірами, Сем Альтман заявив, що спантеличений тим, що банки досі використовують голосову біометрію для підтвердження особистості при проведенні великих фінансових операцій.

«Щоб перевести велику суму грошей, ви вимовляєте фразу — і операція відбувається. Це божевілля, що такий підхід все ще практикується», — заявив він.

За його словами, штучний інтелект «повністю обійшов більшість сучасних методів аутентифікації, за винятком паролів». Він попередив про загрозу «серйозної кризи шахрайства» і додав, що незабаром зловмисники зможуть генерувати не лише реалістичні голосові дзвінки, а й відеодзвінки, які неможливо буде відрізнити від справжніх.