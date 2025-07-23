DOGE зріс на 40% за тиждень на тлі очікувань схвалення ETF

Мемкоїн Dogecoin за останній тиждень подорожчав на 40%, а його курс наблизився до шестимісячного максимуму в $0,27. Зростання активу пов'язують із загальним пожвавленням на ринку альткоїнів, корпоративними новинами та високою ймовірністю запуску спотових Dogecoin-ETF у США. Про це пише видання Decrypt.

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Причини зростання

Аналітики пояснюють поточне ралі кількома факторами. Голова дослідницького підрозділу Grayscale Зак Пендл пов'язав зростання з підвищенням апетиту трейдерів до ризику, зазначивши, що динаміка DOGE відповідає загальному тренду на ринку альткоїнів. Своєю чергою, представниця інвесткомпанії Arca Кеті Талаті вважає, що після зростання біткоїна та Ethereum інвестори почали перерозподіляти капітал у менш капіталізовані, але відомі активи, як-от DOGE.

Позитиву ринку додав і нещодавно підписаний президентом США Дональдом Трампом закон про стейблкоїни, що сприяє загальному покращенню настроїв у галузі.

Корпоративна підтримка та очікування ETF

Вагомим драйвером зростання стали корпоративні новини. Майнінгова компанія Bit Origin, що торгується на Nasdaq, оголосила про намір поповнити свої резерви токенами Dogecoin на суму до $500 млн і вже здійснила першу покупку на $40,5 млн.

На тлі підвищеного інтересу до активу кілька компаній подали до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявки на запуск спотових біржових фондів (ETF) на базі Dogecoin. Аналітики Bloomberg оцінюють імовірність їхнього схвалення на рівні 90%.

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