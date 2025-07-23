6 доступних криптовалют, які готові злетіти, перш ніж біткойн досягне піку в 150 000 доларів

Стрімке зростання біткойна змушує інвесторів шукати наступну велику можливість. У той час як провідна криптовалюта наближається до нового історичного максимуму, кілька недооцінених цифрових активів готуються до значного зростання. Відкрийте для себе шість перспективних монет, які можуть різко зрости в ціні, перш ніж біткойн досягне свого піку, пропонуючи унікальний шанс отримати значний прибуток.

Можливо, саме зараз настав час відкрити для себе ці приховані скарби

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проект був визнаний Кращим НОВИМ мем-проектом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 14 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — за свою відданість вони отримують токен XYZ. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

VeChain (VET)

Джерело: TradingView

VeChain (VET) останнім часом зазнав значних цінових коливань. За останній тиждень його ціна зросла на 13,43%, що свідчить про зростання інтересу інвесторів. Тенденція до зростання продовжується щомісяця, з приростом у 32,81%. Однак, якщо поглянути на останні шість місяців, ціна знизилася на 42,96%. Ця динаміка свідчить про те, що, хоча VET відновлюється в короткостроковій перспективі, він ще не повністю оговтався від попередніх втрат.

Наразі VET торгується в діапазоні від 0,0242 до 0,0312 долара. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці 0,0342 долара; пробиття цього рівня може призвести до наступного опору на рівні 0,0412 долара. З іншого боку, рівні підтримки знаходяться на позначках 0,0202 і 0,0132 долара. Індекс відносної сили (RSI) становить 44,33, що вказує на нейтральний ринок. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні знаходяться близько одна до одної, що вказує на можливу консолідацію. Рівень MACD -0,0003205 вказує на слабку ведмежу динаміку.

З огляду на останні тенденції, VET може продовжити свій висхідний рух у короткостроковій перспективі. Пробиття найближчого опору може призвести до зростання приблизно на 10%. Якщо ціна не втримається вище поточної підтримки, можливі аналогічні зниження. Трейдерам слід стежити за індикаторами RSI та MACD на предмет ознак зміни тренду. Незважаючи на шестимісячне зниження, останні результати VET демонструють потенціал, але рекомендується бути обережними.

Ondo (ONDO)

Джерело: TradingView

Ondo (ONDO) останнім часом демонструє значні коливання. За останній тиждень його ціна зросла на 12,16%. За останній місяць вона підскочила майже на 49%. Однак за останні шість місяців ціна впала приблизно на 20%. Наразі ONDO торгується в діапазоні від 0,92 до 1,13 долара.

Короткострокові тенденції демонструють позитивні ознаки. 10-денна та 100-денна прості ковзні середні становлять відповідно 1,06 та 1,05 долара. Це вказує на стабільність навколо поточної ціни. Індекс відносної сили (RSI) становить 38,79, що свідчить про відсутність перекупленості монети. Індикатор стохастику становить 27,52, що вказує на потенційний рух вгору. Однак рівень MACD є негативним (-0,006230), що може сигналізувати про деякі ведмежі тенденції.

Якщо ONDO проб'є найближчий рівень опору в 1,22 долара, він може піднятися до наступного опору в 1,43 долара. Це буде зростання приблизно на 28% від поточної ціни. З іншого боку, якщо він впаде нижче рівня підтримки в 0,79 долара, він може впасти до наступного рівня підтримки в 0,58 долара, що означатиме зниження приблизно на 37%. Нещодавні сильні місячні показники свідчать про потенціал подальшого зростання, але слід уважно стежити за ключовими рівнями.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Джерело: TradingView

За останній тиждень FET зріс на 11,11%. За останній місяць він піднявся на 29,51%. Незважаючи на ці прибутки, за шість місяців токен впав на 38,28%. Наразі FET торгується в діапазоні від 0,71 до 0,87 долара.

Найближчий рівень опору — 0,93 долара, другий — 1,09 долара. Пробиття цих рівнів може сигналізувати про подальше зростання. З іншого боку, рівні підтримки знаходяться на 0,61 і 0,45 долара. Вони можуть допомогти стабілізувати ціну, якщо вона почне падати.

10-денна проста ковзна середня становить 0,82 долара, а 100-денна — 0,80 долара, що вказує на стабільний тренд. Індекс відносної сили становить 37,17, а стохастичний індекс — 15,31, що свідчить про те, що FET може наближатися до зони перепроданості. Рівень MACD становить -0,0057. З огляду на ці показники, існує потенціал для зростання ціни, якщо попит на покупку збільшиться.

AIOZ Network (AIOZ)

Джерело: TradingView

AIOZ Network привертає увагу криптоентузіастів своїми останніми ціновими коливаннями. За останній тиждень AIOZ зріс на 16,01%, що свідчить про короткостроковий оптимістичний настрій. За останній місяць ціна токена зросла на 56,51%, що свідчить про значний висхідний імпульс. Однак, якщо розглянути шестимісячний період, AIOZ зазнав падіння на 45,67%, що вказує на довгострокову низхідну тенденцію, яку зараз намагаються змінити.

Зараз AIOZ торгується в діапазоні від 0,36 до 0,44 долара і наближається до найближчого рівня опору в 0,48 долара. Пробиття цього бар'єру може відкрити шлях до другого рівня опору на рівні 0,56 долара, що означатиме істотне зростання порівняно з поточними цінами. З іншого боку, якщо ціна впаде, найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 0,32 долара, а другий — на рівні 0,24 долара. Ці рівні є критично важливими для трейдерів, які стежать за потенційними точками входу або виходу, оскільки падіння до 0,24 долара буде значним.

Theta Network (THETA)

Джерело: TradingView

Theta Network (THETA) останнім часом зазнала значних цінових коливань. За останній тиждень ціна зросла на 15,49%. За останній місяць вона підскочила на 47,67%. Однак за останні шість місяців THETA знизилася на 55,20%. Ці коливання свідчать про нестабільний період для криптовалюти.

Наразі THETA торгується в діапазоні від 0,82 до 1,05 долара. Найближчий рівень опору знаходиться на рівні 1,13 долара, а найближчий рівень підтримки — на рівні 0,67 долара. Другий рівень опору і підтримки знаходяться на рівні 1,36 і 0,443 долара відповідно. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів близькі, 0,94 і 0,93 долара, що вказує на консолідацію. Індекс відносної сили (RSI) становить 35,09, а стохастичний осцилятор — 15,49, що вказує на те, що THETA може наближатися до зони перепроданості.

З рівнем MACD на позначці -0,009827 імпульс виглядає дещо ведмежим. Якщо THETA проб'є опір на рівні 1,13 долара, вона може потенційно піднятися до наступного рівня опору на рівні 1,36 долара, що становить зростання приблизно на 20%. І навпаки, якщо вона впаде нижче підтримки на рівні 0,67 долара, вона може знизитися до 0,443 долара, що становить падіння приблизно на 34%. З огляду на нещодавнє зростання за останній тиждень і місяць, існує потенціал для зростання, але загальний шестимісячний спадний тренд вказує на збереження волатильності.

Висновок

VET, ONDO, FET і AIOZ пропонують багатообіцяючі перспективи, але XYZVerse (XYZ), перший мемкоін для всіх видів спорту, унікально поєднує спорт і меми, прагнучи до значного зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/

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