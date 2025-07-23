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23 липня 2025, 14:36

Банки очікують на зростання кредитування та покращення якості позик — НБУ

Українські банки зберігають оптимістичні настрої щодо зростання кредитних портфелів як бізнесу, так і населення. Крім того, вперше за рік банкіри очікують на покращення якості виданих кредитів. Про це у середу, 23 липня, повідомляє НБУ із посиланням на «Опитування про умови банківського кредитування».

Українські банки зберігають оптимістичні настрої щодо зростання кредитних портфелів як бізнесу, так і населення.

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Попит на кредити зростає

Згідно з опитуванням, у другому кварталі 2025 року попит на кредити з боку бізнесу підвищився. Особливо помітним було зростання попиту на довгострокові позики та кредити для великих підприємств, яке зафіксовано вперше з початку повномасштабного вторгнення. У третьому кварталі банки прогнозують подальше зростання попиту на всі види бізнес-кредитів.

Попит з боку населення також зріс як на іпотечні, так і на споживчі кредити, і фінустанови очікують, що ця тенденція збережеться.

Пом'якшення кредитних стандартів

Вперше з третього кварталу 2024 року банки пом'якшили свої кредитні стандарти (внутрішні вимоги до позичальників) для бізнесу, пояснюючи це переважно посиленням конкуренції на ринку.

Тенденція до пом'якшення стандартів для населення триває вже п'ятий квартал поспіль. Для споживчих кредитів головним фактором стала конкуренція між банками та небанківськими фінустановами, а для іпотеки — кращі перспективи ринку нерухомості. У наступному кварталі респонденти планують і надалі пом'якшувати умови кредитування.

Оцінка ризиків

Попри загальний оптимізм, банки відзначили помітне зростання кредитного ризику в другому кварталі. У третьому кварталі прогнозується подальше зростання валютного та кредитного ризиків, а також певне посилення ризику ліквідності. Водночас вперше за два роки банкіри не зафіксували посилення валютного ризику у звітному кварталі.

Кредити онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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