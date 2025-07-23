Мальта відмовиться від видачі громадянства за інвестиції після заборони ЄС

Мальта ухвалила рішення повністю відмовитися від видачі громадянства за інвестиції та вести механізм його надання за заслуги чи внесення вкладу у розвиток держави, повідомляє Malta Today.

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Що відомо

Виняткові заслуги чи внесок мають на увазі під собою дії, скоєні, зокрема вченими, дослідниками, спортсменами, художниками та діячами культури.

У квітні поточного року Європейський суд ухвалив, що мальтійська схема надання громадянства за інвестиції порушує законодавство Євросоюзу.

На думку вищої судової інстанції ЄС, держава-член не має права видавати громадянство в обмін на заздалегідь встановлені платежі чи інвестиції.

Європейська комісія ініціювала розгляд ще у 2023 році, стверджуючи, що комерціалізація паспортів підриває «сутність громадянства ЄС», заснованого на взаємній довірі між країнами-учасницями.

Нагадаємо

Для отримання мальтійського паспорта необхідно було внести одноразову інвестицію від 600 тисяч євро, придбати чи орендувати нерухомість, зробити благодійний внесок у розмірі 10 тисяч євро та прожити у країні три роки.

Для інвесторів, які вклали 750 тисяч євро, термін обов'язкового проживання скорочувався до одного року.