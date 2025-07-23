Burning Man опинився на межі фінансового колапсу — Bloomberg

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Що відомо

Некомерційна організація Burning Man Project, яка щороку будує місто в пустелі Невади на 80 тисяч осіб, минулого року не змогла розпродати квитки, а її бюджетний дефіцит досяг $20 млн за загальних витрат близько $59 млн. На початку 2025 року у проєкту не залишилося фінансової подушки, і його подальше існування опинилося під питанням.

Фінансова модель фестивалю довгі роки трималася на продажу квитків та пожертвуваннях, проте у 2024 році дала збій.

Продаж вперше за десятиліття не покрив навіть мінімальних витрат, а частка малозабезпечених учасників продовжила знижуватися. З 2015-го по 2024 рік частка відвідувачів із доходом нижче за $50 тисяч впала майже вдвічі — з 47% до 27%. При цьому витрати на організацію заходу різко зросли: з 2019 року майже вдвічі подорожчала оренда техніки та обладнання, а фонд оплати праці збільшився після перегляду зарплат.

Зростання цін на квитки не розв'язало проблему: стандартний квиток вартістю $575 вже не покриває собівартість участі, а збільшити обсяг продажів неможливо — влада США обмежує фестиваль 80 тисячами учасників.

Раніше Burning Man компенсував фінансовий розрив за рахунок продажу дорогих квитків раннього доступу — до $2,5 тисяч — і збору пожертвувань.

Але 2024 року не спрацював і цей механізм: за оцінкою організаторів, інтерес до фестивалю почав знижуватися. Обсяги пожертвувань скоротилися, а учасники віддали перевагу дешевшим локальним аналогам — регіональним Burning Man-подібним заходам, кількість яких у світі перевищила сотню. Ці події не платять за використання бренду, але запроваджують аудиторію, зазначає агентство.

У спробі стабілізувати становище Burning Man Project скоротив персонал та витрати, урізав зовнішні контракти та розпочав кампанію із залучення донорів. Однак до кінця 2024 року вдалося зібрати лише $7 млн із необхідних $20 млн. Наразі організатори розраховують на більш високу середню вартість квитків та активно переконують забезпечених учасників підтримувати проєкт, у тому числі за рахунок купівлі дорогих квитків.

Серед шанувальників фестивалю — технологічні мільярдери Сергій Брін, Ілон Маск, Сем Альтман та Дастін Московіц. Але, незважаючи на регулярну присутність на заході, їхня участь не конвертується у фінансову підтримку.

За внутрішніми даними, дві третини від $60 млн пожертвувань, зібраних за останнє десятиліття, надійшли лише від п'яти анонімних донорів. При цьому заможні учасники охоче витрачають мільйони на арт-об'єкти та інфраструктуру своїх таборів, але не готові фінансувати базові витрати фестивалю. Спроби запровадити елементи жорсткішої фінансової дисципліни зустрічають опір усередині суспільства, що побоюється втрати унікальної культури Burning Man.

Ситуацію ускладнює політична невизначеність. Майже 20% відвідувачів фестивалю — іноземці, і в 2025 році в організаторів з'явилися побоювання, що у разі жорсткої міграційної політики президента США Дональда Трампа, захід може зіткнутися з новими обмеженнями.

Як зазначає Bloomberg, зараз стратегія виживання Burning Man Project насамперед будується на зміні риторики. Організація, як і раніше, продає квитки за багаторівневою системою — від $225 до $3 000 — але тепер робить більший акцент на тому, що учасники, що мають у своєму розпорядженні кошти, повинні оплачувати як мінімум середню фактичну вартість участі, яка в 2023 році склала $749.

Дорогі квитки офіційно позиціонуються як спосіб субсидувати доступ для менш забезпечених — «більше Burning Man для більшої кількості людей», йдеться на сайті фестивалю.