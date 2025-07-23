Власники нерухомості, які отримали право власності до 2013 року, мають перевірити наявність запису у Державному реєстрі речових прав. Якщо ваше право досі не внесене до реєстру — зробити це потрібно самостійно. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту.
23 липня 2025, 11:55
Право власності до 2013 року — під загрозою: перевірте, чи є ви в реєстрі
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Як зареєструвати право:
- через нотаріуса або ЦНАП за місцем розташування об'єкта нерухомості;
- онлайн — через портал «Дія» (окрім м. Київ, Донецької та Луганської областей);
- якщо майно розташоване на тимчасово окупованій території — зверніться до будь-якого нотаріуса чи ЦНАПу на підконтрольній уряду території.
Чому це важливо
Без державної реєстрації неможливо законно продати, подарувати чи передати нерухомість у спадщину.
Джерело: Мінфін
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