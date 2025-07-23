Право власності до 2013 року — під загрозою: перевірте, чи є ви в реєстрі

Власники нерухомості, які отримали право власності до 2013 року, мають перевірити наявність запису у Державному реєстрі речових прав. Якщо ваше право досі не внесене до реєстру — зробити це потрібно самостійно. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту.