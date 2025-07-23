Акції японської Honda підскочили більш ніж на 11%, акції Toyota — на понад 15%

Акції японських автовиробників різко зросли після того, як прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив про зниження американських автомобільних тарифів з нинішніх 25% до 15%, повідомляє Reuters.

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Різке зростання

Акції японської Honda зросли більш ніж на 11%, тоді як акції Toyota зросли більш ніж на 15%. Акції Nissan підскочили на понад 9%, а Mazda зросли більш ніж на 17%. Акції Mitsubishi Motors зросли більш ніж на 13%.

Акції південнокорейського автовиробника Hyundai також зросли на 7% після оголошення, тоді як акції Kia зросли на 6,75%.

Передісторія

Початковий 25% тариф був скорочений вдвічі до 12,5%, а потім додано 2,5% базовий тариф «режиму найбільшого сприяння», в результаті чого загальна сума склала 15%.

Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про запровадження 25% мита на всі імпортні автомобілі 26 березня, яке набуло чинності 2 квітня.

Згідно з митними даними, у 2024 році експорт автомобілів становив 28,3% усіх японських поставок до США, що робить його наріжним каменем економіки Токіо.

Нещодавні дані міністерства торгівлі показали, що експорт автомобілів з Японії, включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки, зазнав удару. Експорт автомобілів країни до США впав на 26,7% у червні після падіння на 24,7% у травні.

Президент США Дональд Трамп оголосив у вівторок у Штатах, що уклав з Японією те, що він назвав «найбільшою в історії» угодою, яка передбачає 15% «взаємних» тарифів на японський експорт до США.