Долар падає після оголошення Трампом торговельної угоди з Японією

Долар залишався слабким у середу, втративши позиції протягом ночі після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про торговельну угоду з Японією напередодні майбутнього терміну дії тарифів. Про це пише Reuters.

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Причина падіння

Американська валюта стала однією з найбільших невдах з того часу, як 2 квітня Трамп оголосив про масштабні тарифи на торговельних партнерів, але потім відклав і призупинив дію більшості мит, оскільки його адміністрація прагнула укласти двосторонні торговельні угоди.

Єна впала наступного дня після повідомлення про те, що прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба має намір піти у відставку наступного місяця.

Долар торгувався на рівні 146,90 єни, що на 0,2% більше після падіння на 0,5% у попередній сесії.

Індекс долара, який відстежує курс долара відносно основних валют, майже не змінився на рівні 97,48 після триденного зниження. Індекс втратив 6,6% з моменту оголошення Трампом про тарифи «День визволення» 2 квітня.

Курс євро знизився на 0,2% на рівні 1,1736 долара. Фунт стерлінгів майже не змінився на рівні 1,35180 долара, що на 0,1% нижче. знизився на 0,2% на рівні 1,1736 долара.майже не змінився на рівні 1,35180 долара, що на 0,1% нижче.

Угода з Японією

У дописі на Truth Social Трамп заявив, що на імпорт з Японії встановлено тариф у розмірі 15%, що нижче ставки у 25%, яка мала набути чинності з 1 серпня, і додав, що азійська країна інвестує 550 мільярдів доларів у Сполучені Штати. «Здається, що пом'якшення долара є нашою початковою пропозицією», — сказав Майкл Маккарті, ринковий стратег Moomoo Australia.

«Очевидно, що зараз на ринку навколо долара США відчувається певна „голубина“ поведінка, і ми бачимо це також на ринках облігацій». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що адміністрацію більше турбує якість торговельних угод, ніж терміни їх укладення.

На запитання, чи може бути продовжено термін для країн, які ведуть продуктивні переговори з Вашингтоном, Бессент відповів, що таке рішення прийме Трамп.

Невизначеність щодо остаточного стану тарифів у світі стала величезним тягарем для валютного ринку, внаслідок чого валюти здебільшого торгуються у вузькому діапазоні, навіть попри те, що акції на Уолл-стріт досягли нових максимумів. Важлива для Японії автомобільна промисловість та імпорт рису були каменями спотикання у тривалих торговельних переговорах зі США.

У своєму дописі на Truth Social Трамп заявив, що Японія відкриється для торгівлі американськими автомобілями, вантажівками, рисом та деякими сільськогосподарськими продуктами, серед інших товарів.

Ішіба заявив журналістам у Токіо, що угода встановить 15% тариф на імпорт японських автомобілів. Ішіба, чия правляча коаліція втратила більшість на виборах до верхньої палати парламенту в неділю, вирішив оголосити про свою відставку до кінця серпня, повідомляє газета Mainichi.

Також інвесторів турбувало занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи, враховуючи, що Трамп неодноразово критикував голову Джерома Пауелла та закликав його піти у відставку через небажання центрального банку знижувати процентні ставки.

У понеділок Бессент зайняв м'якшу позицію, заявивши, що Пауеллу немає потреби негайно йти у відставку, додавши, що він повинен дотриматися свого терміну до кінця травня, якщо хоче.

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