Акції одного з найбільших універмагів США за день злетіли на 105%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 липня 2025, 9:16

Акції одного з найбільших універмагів США за день злетіли на 105%

Акції мережі універмагів Kohl's (KSS) у вівторок, 22 липня, на максимумі злетіли на 105,27% до $21,39, пише CNBC.

Акції мережі універмагів Kohl's (KSS) у вівторок, 22 липня, на максимумі злетіли на 105,27% до $21,39, пише CNBC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЦе, за всіма ознаками, нагадують ралі мемних акцій, пише CNBC.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Це, за всіма ознаками, нагадують ралі мемних акцій, пише CNBC. Видання зазначає, що вранці 22 липня торги акціями навіть тимчасово призупинили, а після відновлення торгів акції різко зросли на 30%. Обсяг торгів акціями Kohl's вдень 22 липня був майже в 17 разів вищим за середній показник за останній місяць.

Reuters погоджується з тим, що динаміка котирувань Kohl's нагадала про ралі «мемних акцій» 2021 року, коли через угоди приватних інвесторів різко зросли акції, на які до цього було відкрито багато коротких позицій (наприклад, GameStop (GME) і AMC Entertainment (AMC).

«У Kohl's багато (фундаментальних) проблем, проте це шалене зростання просто демонструє, що відбувається з роздрібними інвесторами — вони стрибають на надшвидкі акції, які ми любимо називати „мемними акціями“, і сподіваються заробити», — говорить головний інвестиційний директор Bokeh Capital Partners Кім Форрест.

Примітно, що компанія не мала жодних корпоративних новин або значних змін рейтингів, які могли б пояснити таке різке зростання паперів, підкреслює CNBC. При цьому акції Kohl's популярні у гравців на зниження — близько 50% акцій 22 липня були продані в шорт, випливає з даних FactSet.

Останнім часом акції цієї мережі магазинів активно обговорюються в сабреддіті Wall Street Bets на Reddit, який став популярним під час шорт-сквізу GameStop у 2021 році. Деякі користувачі називають папери Kohl's потенційним кандидатом на сквіз через високий рівень шортів та впізнаваність серед роздрібних інвесторів, додає видання.

Проте бізнес Kohl's вже кілька років переживає труднощі через малу кількість продажів, конкуренцію, що зростає, і скандально відомого гендиректора, зазначає CNBC. У травні 2025 року компанія заявила, що очікує падіння виручки на 5−7% у поточному фінансовому році, а порівняний продаж знизиться на 4−6%.

Аналогічні ситуації з мемними акціями, коли котирування різко зростали, незважаючи на слабкі фінансові показники компаній, відбувалися раніше із соцмережами Trump Media & Technology Group та Reddit. Так, акції Reddit у перший же день торгів злетіли на 70%.

Нагадаємо

Kohl's — це американська мережа універмагів, що пропонує широкий асортимент товарів, включаючи одяг, взуття, товари для дому, косметику та багато іншого. Компанія керує понад 1100 магазинами по всій країні. Kohl's вважається одним із найбільших гравців у роздрібній торгівлі США.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами