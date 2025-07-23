Акції одного з найбільших універмагів США за день злетіли на 105%

Акції мережі універмагів Kohl's (KSS) у вівторок, 22 липня, на максимумі злетіли на 105,27% до $21,39, пише CNBC.

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Це, за всіма ознаками, нагадують ралі мемних акцій, пише CNBC. Видання зазначає, що вранці 22 липня торги акціями навіть тимчасово призупинили, а після відновлення торгів акції різко зросли на 30%. Обсяг торгів акціями Kohl's вдень 22 липня був майже в 17 разів вищим за середній показник за останній місяць.

Reuters погоджується з тим, що динаміка котирувань Kohl's нагадала про ралі «мемних акцій» 2021 року, коли через угоди приватних інвесторів різко зросли акції, на які до цього було відкрито багато коротких позицій (наприклад, GameStop (GME) і AMC Entertainment (AMC).

«У Kohl's багато (фундаментальних) проблем, проте це шалене зростання просто демонструє, що відбувається з роздрібними інвесторами — вони стрибають на надшвидкі акції, які ми любимо називати „мемними акціями“, і сподіваються заробити», — говорить головний інвестиційний директор Bokeh Capital Partners Кім Форрест.

Примітно, що компанія не мала жодних корпоративних новин або значних змін рейтингів, які могли б пояснити таке різке зростання паперів, підкреслює CNBC. При цьому акції Kohl's популярні у гравців на зниження — близько 50% акцій 22 липня були продані в шорт, випливає з даних FactSet.

Останнім часом акції цієї мережі магазинів активно обговорюються в сабреддіті Wall Street Bets на Reddit, який став популярним під час шорт-сквізу GameStop у 2021 році. Деякі користувачі називають папери Kohl's потенційним кандидатом на сквіз через високий рівень шортів та впізнаваність серед роздрібних інвесторів, додає видання.

Проте бізнес Kohl's вже кілька років переживає труднощі через малу кількість продажів, конкуренцію, що зростає, і скандально відомого гендиректора, зазначає CNBC. У травні 2025 року компанія заявила, що очікує падіння виручки на 5−7% у поточному фінансовому році, а порівняний продаж знизиться на 4−6%.

Аналогічні ситуації з мемними акціями, коли котирування різко зростали, незважаючи на слабкі фінансові показники компаній, відбувалися раніше із соцмережами Trump Media & Technology Group та Reddit. Так, акції Reddit у перший же день торгів злетіли на 70%.

Нагадаємо

Kohl's — це американська мережа універмагів, що пропонує широкий асортимент товарів, включаючи одяг, взуття, товари для дому, косметику та багато іншого. Компанія керує понад 1100 магазинами по всій країні. Kohl's вважається одним із найбільших гравців у роздрібній торгівлі США.