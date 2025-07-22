ШІ та блокчейн є найперспективнішими напрямами для українського фінтеху — дослідження

Штучний інтелект, а також криптовалюти та блокчейн є одними з найперспективніших напрямів для розвитку фінансово-технологічної галузі в Україні. Такої думки дотримуються учасники ринку, опитані в межах дослідження «Український каталог фінтех-компаній 2025».

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Перспективні технології та реальне впровадження

Згідно з опитуванням 150 учасників галузі та банків, 90% респондентів назвали ШІ найперспективнішою технологією для українського ринку. При цьому 43% компаній вже використовують її у своїх робочих процесах, що значно більше порівняно з 29% минулого року.

Блокчейн та криптовалюти також у топі очікувань: 47% опитаних вважають цей напрям перспективним. Проте наразі компанії з цієї сфери становлять лише 3% від загальної частки фінтех-індустрії, а впроваджують блокчейн-рішення лише 9% учасників ринку. Це, на думку аналітиків, вказує на великий потенціал для майбутнього зростання.

Серед інших перспективних напрямів респонденти назвали платіжні рішення, цифрові гаманці та відкритий банкінг.

Державна підтримка інновацій

У дослідженні також відзначено державні ініціативи, спрямовані на підтримку інновацій, зокрема ухвалення постанови про запуск «регуляторної пісочниці» для стартапів у сфері ШІ та блокчейну.

«Мінцифра зробила розвиток ШІ своїм стратегічним пріоритетом. Місія — увійти до топ-3 країни з інтеграції ШІ в публічний сектор до 2030 року», — заявив головний директор Мінцифри з питань ШІ Данило Цьвок.

Він додав, що наразі ведеться робота над двома фундаментальними проєктами: створенням української великої мовної моделі та розробкою національної стратегії розвитку ШІ до 2030 року.