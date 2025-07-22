ООН закликала техногігантів повністю перевести ШІ на «зелену» енергію до 2030 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 липня 2025, 19:13

ООН закликала техногігантів повністю перевести ШІ на «зелену» енергію до 2030 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав великі технологічні компанії взяти на себе зобов'язання повністю перевести свої дата-центри, що забезпечують роботу штучного інтелекту, на поновлювані джерела енергії до 2030 року. Він зазначив подвійну роль ШІ: з одного боку, він може прискорити енергетичний перехід, з іншого — сам споживає надлишкову кількість енергії. Про це у вівторок, 22 липня, повідомляє Bloomberg.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав великі технологічні компанії взяти на себе зобов'язання повністю перевести свої дата-центри, що забезпечують роботу штучного інтелекту, на поновлювані джерела енергії до 2030 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Енергетичний апетит штучного інтелекту

Під час презентації нового звіту ООН про енергетичний перехід Гутерріш навів вражаючі цифри. Типовий дата-центр для ШІ споживає стільки ж електроенергії, скільки 100 000 домогосподарств, а новітні центри — у 20 разів більше. За прогнозами, до 2030 року загальне енергоспоживання таких центрів може зрівнятися з усім обсягом споживання електроенергії сучасною Японією. Генсек ООН також закликав техногігантів відповідально ставитися до використання води для охолодження серверів.

Глобальні тенденції та нерівність

У своєму виступі Гутерріш зазначив, що понад 90% нових проєктів у сфері відновлюваної енергетики вже дешевші за електростанції на викопному паливі. У 2024 році в чисту енергію було інвестовано $2 трильйони, що на $800 мільярдів більше, ніж у викопне паливо.

Водночас він звернув увагу на величезну нерівність у розподілі цих інвестицій. Лише 1,5% глобальних вкладень у відновлювану енергетику торік припали на Африку, де мешкає 85% людей, які не мають доступу до електроенергії. Генсек ООН закликав країни G20 взяти на себе лідерство в боротьбі зі зміною клімату.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
22 липня 2025, 19:51
#
Скайнет скоро стане незалежним:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами