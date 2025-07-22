ООН закликала техногігантів повністю перевести ШІ на «зелену» енергію до 2030 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав великі технологічні компанії взяти на себе зобов'язання повністю перевести свої дата-центри, що забезпечують роботу штучного інтелекту, на поновлювані джерела енергії до 2030 року. Він зазначив подвійну роль ШІ: з одного боку, він може прискорити енергетичний перехід, з іншого — сам споживає надлишкову кількість енергії. Про це у вівторок, 22 липня, повідомляє Bloomberg.

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Енергетичний апетит штучного інтелекту

Під час презентації нового звіту ООН про енергетичний перехід Гутерріш навів вражаючі цифри. Типовий дата-центр для ШІ споживає стільки ж електроенергії, скільки 100 000 домогосподарств, а новітні центри — у 20 разів більше. За прогнозами, до 2030 року загальне енергоспоживання таких центрів може зрівнятися з усім обсягом споживання електроенергії сучасною Японією. Генсек ООН також закликав техногігантів відповідально ставитися до використання води для охолодження серверів.

Глобальні тенденції та нерівність

У своєму виступі Гутерріш зазначив, що понад 90% нових проєктів у сфері відновлюваної енергетики вже дешевші за електростанції на викопному паливі. У 2024 році в чисту енергію було інвестовано $2 трильйони, що на $800 мільярдів більше, ніж у викопне паливо.

Водночас він звернув увагу на величезну нерівність у розподілі цих інвестицій. Лише 1,5% глобальних вкладень у відновлювану енергетику торік припали на Африку, де мешкає 85% людей, які не мають доступу до електроенергії. Генсек ООН закликав країни G20 взяти на себе лідерство в боротьбі зі зміною клімату.