ВВП Узбекистану в першому півріччі прискорився до 7,2%

Економіка Узбекистану в першому півріччі 2025 року продемонструвала прискорення, а зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) сягнуло 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це вище за показник першого півріччя 2024 року, коли зростання становило 6,4%. Про це повідомило національне Агентство статистики, передає Інтерфакс-Україна.

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Структура зростання

Згідно зі статистичними даними, драйверами економічного зростання стали:

Сфера послуг: +8,2% (проти +6,4% роком раніше);

Промислове виробництво: +6,6% (проти +7,8% роком раніше);

Сільське господарство: +4% (проти +3,8% роком раніше);

Інвестиції в основний капітал: +5,5% (проти +36,6% роком раніше).

Контекст та прогнози

Зростання в першому півріччі виявилося вищим за офіційні прогнози. Раніше влада Узбекистану закладала в державний бюджет на 2025 рік зростання ВВП на рівні 6%, а Центробанк країни у травні підвищив свій прогноз до 6,5%.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року економіка Узбекистану зросла на 6,5%.