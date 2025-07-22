Долар трохи подешевшав до кінця торгів на міжбанку, 22 липня. Водночас курс євро не змінився.
22 липня 2025, 17:31
Долар подешевшав на міжбанківських торгах
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Відкриття 22 липня
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Закриття 22 липня
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Зміни
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41,77/41,80
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41,72/41,75
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5/5
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48,84/48,86
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48,84/48,86
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0/0
НБУ встановив такий курс долара на 23 липня: 41,7653. Це на 5 копійок менше, ніж у вівторок (41,8194). Курс євро був встановлений на позначці — 48,8654, що на 8 копійок більше, ніж у вівторок (48,7907).
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,50−49,10 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,70, євро — 48,85−49,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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