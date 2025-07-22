Долар подешевшав на міжбанківських торгах

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Валюта Відкриття 22 липня Закриття 22 липня Зміни долар 41,77/41,80 41,72/41,75 5/5 євро 48,84/48,86 48,84/48,86 0/0

НБУ встановив такий курс долара на 23 липня: 41,7653. Це на 5 копійок менше, ніж у вівторок (41,8194). Курс євро був встановлений на позначці — 48,8654, що на 8 копійок більше, ніж у вівторок (48,7907).

Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 48,50−49,10 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,63−41,70, євро — 48,85−49,00 грн.

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