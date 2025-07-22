Падіння долара компенсує тарифні обмеження для деяких американських лідерів

Падіння долара врятувало деякі великі багатонаціональні американські компанії цього сезону звітності, полегшивши наслідки тарифів президента Дональда Трампа, які призвели до зростання витрат і порушили фінансове планування. Про це пише Reuters.

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Слабший долар підвищує вартість іноземних доходів американських компаній, водночас роблячи американський експорт більш конкурентоспроможним.

Такі компанії, як Levi Strauss, Netflix, Пепсі та 3M, які отримують значний дохід від закордонних продажів, повідомили про зростання своїх прибутків за квітень-червень або підвищили свої річні прогнози через падіння долара.

Долар втратив близько 10% цього року через швидкі зміни торговельної політики США та побоювання щодо зростання економіки та зростання державного боргу. Минулого тижня PepsiCo, яка покладається на міжнародний бізнес на близько 40% свого загального чистого доходу, прогнозувала менше річне падіння прибутку завдяки ослабленню долара.

Слабкість долара «може бути ще одним джерелом зростання, яке допоможе закріпити наратив про дуже солідний сезон звітності», — сказав Анджело Куркафас, старший глобальний інвестиційний стратег Edward Jones.

«Однак, існує обмеження щодо того, скільки кредитів інвестори нададуть компаніям, які демонструють значне несподіване зростання порівняно з оцінками, зумовленими лише валютними тенденціями».

Згідно з даними LSEG, на основі даних за два десятиліття, кожне знецінення долара на 1% історично покращує зростання прибутку на акцію S&P 500 приблизно на 0,6 процентного пункту. Приблизно 38% доходу S&P 500 надходить з міжнародних ринків.

Інформаційні технології, дискреційний споживач, охорона здоров'я та промислові компанії мають найбільшу міжнародну експозицію.

«Спочатку ми очікували понад 100 мільйонів доларів негативного впливу від зміцнення долара, але сталося зворотне», — заявив фінансовий директор Скотт Уллем на конференції Jefferies 4 червня.

Однак, попутного вітру на валютному ринку не завжди достатньо, щоб заспокоїти інвесторів, які шукають ознак реального зростання, оскільки полохливі споживачі обмежують витрати.

Стратеги Goldman Sachs зазначають у записці, що інвестори зазвичай не винагороджують перевищення продажів, зумовлених валютним курсом, так само як вони винагороджують перевищення продажів у постійній валюті.

«З усіх боків інвесторам слід розглядати деякі з цих речей як тимчасові або одноразові коригування, які не є сталими», — сказав Майкл Ароне, головний інвестиційний стратег State Street Investment Management.

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