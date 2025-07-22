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22 липня 2025, 17:11

Банки очікують на приплив депозитів від населення та зростання їхньої вартості — опитування НБУ

У третьому кварталі 2025 року українські банки очікують на збільшення обсягів залучених коштів як від населення, так і від бізнесу, проте прогнозують подальше зростання вартості депозитів, переважно для домогосподарств. Про це свідчать результати щоквартального «Опитування про банківське фондування», проведеного Національним банком України, передає 22 липня пресслужба регулятора.

У третьому кварталі 2025 року українські банки очікують на збільшення обсягів залучених коштів як від населення, так і від бізнесу, проте прогнозують подальше зростання вартості депозитів, переважно для домогосподарств.

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Результати II кварталу та прогнози на III квартал

Згідно з опитуванням, у другому кварталі банки вже наростили обсяги залучених коштів від клієнтів. Респонденти зазначили, що середня вартість фондування зростала переважно за рахунок депозитів населення, тоді як вартість оптових коштів (запозичень на міжбанківському ринку) не змінилася.

На третій квартал фінустанови прогнозують продовження цієї тенденції: очікується подальше зростання обсягів залучень від усіх категорій клієнтів та підвищення загальної вартості фондування, знову ж таки, в основному через подорожчання вкладів фізичних осіб.

Строковість депозитів та капітал банків

Опитування фіксує позитивну тенденцію до зростання строковості депозитів. Майже половина банків очікує, що вклади на довший термін ставатимуть дедалі популярнішими протягом наступних 12 місяців.

Крім того, майже всі респонденти повідомили про збільшення загального обсягу капіталу за останній рік і очікують збереження цієї тенденції. Ключовим фактором зростання капіталу банки називають власну прибутковість. Водночас вони припускають, що обсяг капіталу може скоротитися в майбутньому через зміни в регуляторних вимогах, погіршення макроекономічних умов або перегляд банками своєї схильності до ризику.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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