Нацбанк звинуватив страхову компанію «Євроінс Україна»у порушенні прав споживачів

Національний банк України застосував до страхової компанії «Євроінс Україна» захід впливу у вигляді письмового застереження. Регулятор виявив у діяльності компанії порушення низки вимог законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Про це у вівторок, 22 липня, повідомила пресслужба НБУ .

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Деталі рішення

Рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 21 липня 2025 року. Воно стало результатом планової інспекційної перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ.

Під час перевірки було встановлено порушення окремих вимог Закону «Про страхування», а також положень НБУ, що стосуються таємниці страхування, укладення договорів зі споживачами та умов авторизації надавачів фінпослуг.

Компанія «Євроінс Україна» зобов’язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для їх недопущення в майбутньому у строк до 22 вересня 2025 року.

Контекст компанії

«СК «Євроінс Україна» є універсальною страховою компанією, що працює на ринку України з 1992 року. Вона входить до складу болгарської страхової групи Euroins, однієї з найбільших незалежних страхових груп у країнах Центральної та Східної Європи.