Євро дорожчає, а долар падає: Нацбанк визначив курси валют на середу

Національний банк України визначив курси валют на середу, 23 липня. Євро продовжує зростання, а долар трохи подешевшав. Про це свідчать дані регулятора.

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НБУ встановив такий курс долара: 41,7653. Це на 5 копійок менше, ніж у вівторок (41,8194).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро був встановлений на позначці — 48,8654, що на 8 копійок більше, ніж у вівторок (48,7907).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

Курс польського злотого: 11,4797 (у вівторок курс був 11,4986).

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