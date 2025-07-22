Національний банк України визначив курси валют на середу, 23 липня. Євро продовжує зростання, а долар трохи подешевшав. Про це свідчать дані регулятора.
22 липня 2025, 15:49
Євро дорожчає, а долар падає: Нацбанк визначив курси валют на середу
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Курс долара
НБУ встановив такий курс долара: 41,7653. Це на 5 копійок менше, ніж у вівторок (41,8194).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро був встановлений на позначці — 48,8654, що на 8 копійок більше, ніж у вівторок (48,7907).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
Курс польського злотого: 11,4797 (у вівторок курс був 11,4986).
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Джерело: Мінфін
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