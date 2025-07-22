Україна наступного року потребуватиме щонайменше $120 мільярдів на оборону — Шмигаль

Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 мільярдів на оборону. Про це міністр оборони Денис Шмигаль заявив під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

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Шмигаль окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені Президентом.

«Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні; більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні; більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни», — зазначив міністр оборони.

Шмигаль підкреслив, що «особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі».

Міністр оборони додав, що також потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості, зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

«Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів», — зазначив очільник оборонного відомства.

За словами Шмигаля, наступного року Україна потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Вже розпочато роботу з іншими країнами, у тому числі з членами ЄС та НАТО, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників.