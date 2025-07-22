Уряд розширив грантову програму «Власна Справа»: грант до 1 млн грн на відкриття дитячого садочку

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Які умови

Згідно з умовами програми українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти (ясла, дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, спеціальний дитячий садок, центр розвитку дитини) в розмірі:

до 500 тис. грн — за умови створення не менше двох робочих місць;

500 тис. грн — 1 млн грн — за умови створення не менше чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% — кошти гранту, 30% — кошти грантера).

Грант підприємці можуть спрямувати на ремонт та облаштування приміщень закладів дошкільної освіти, придбання необхідного обладнання, меблів, техніки, устаткування, зокрема, це може бути інтерактивне обладнання, іграшки, методичні та навчальні матеріали, а також послуги маркетингу та реклами, транспорт для потреб закладу або навіть запуск по франшизі.

Нагадаємо

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Підприємці восьми прифронтових регіонів можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.