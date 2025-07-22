JPMorgan може почати кредитувати клієнтів під заставу криптовалют

Американський банк JPMorgan Chase & Co. може почати кредитувати клієнтів під заставу їхніх криптовалютних активів, пише Financial Times із посиланням на джерела.

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Що відомо

Таке рішення стане черговою ознакою підтримки найбільшими банками США інтеграції цифрових активів до традиційної фінансової системи, зазначає газета.

Воно також покаже, наскільки серйозно змінилася позиція глави JPMorgan Джеймі Даймона, який вісім років тому назвав біткоїн «шахрайством». Тоді він вважав, що ринок криптовалют корисний лише злочинцям і «рано чи пізно звалиться».

За словами одного з джерел FT, давні висловлювання Даймона про біткоїн відштовхнули потенційних клієнтів, які або заробили статки на криптоактивах, або були переконані в довгострокових перспективах цього ринку.

Останнім часом позиція Даймона пом'якшала. «Я не думаю, що варто палити, але визнаю за вами це право. Я також визнаю ваше право купувати біткоїн. Будь ласка», — говорив він у травні.

Як зазначають джерела FT, JPMorgan може розпочати кредитування клієнтів під заставу криптовалют, включаючи біткоїн та ефір (Ethereum), наступного року. Проте вони попереджають, що ці плани можуть змінитися.

Раніше банк оголосив, що планує розпочати кредитування клієнтів під заставу у криптовалютних ETF.

З початку 2025 року капіталізація JPMorgan зросла на 21,4%.