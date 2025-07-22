ChatGPT обробляє понад 2,5 мільярда запитів щодня — OpenAI

Кількість щоденних запитів до чат-бота ChatGPT перевищила 2,5 мільярда по всьому світу, а його тижнева аудиторія сягнула 500 мільйонів активних користувачів. Ці дані свідчать про вибухове зростання популярності сервісу, який ще в грудні обробляв близько 1 мільярда запитів на день. Про це пише видання Axios з посиланням на дані OpenAI.

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Контекст оприлюднення даних

Нові показники були опубліковані напередодні виступу CEO OpenAI Сема Альтмана на конференції Федеральної резервної системи у Вашингтоні. На заході він планує представити економічний аналіз впливу ШІ та викласти бачення компанії щодо «демократизації» технології, яка передбачає справедливий розподіл її економічних переваг серед населення.

Згідно з позицією OpenAI, ключовим питанням є не лише економічний ефект від ШІ, а й те, хто саме отримає від нього вигоду. У компанії вважають, що широкий доступ до інструментів штучного інтелекту є запорукою справедливого розподілу переваг.

ШІ в центрі уваги влади США

Тема штучного інтелекту також перебуває у фокусі уваги американської влади. Очікується, що президент США Дональд Трамп виступить на саміті «Winning the AI Race» (Перемога в гонці ШІ), а Білий дім представить власний 20-сторінковий план розвитку технології, орієнтований на ліберальний підхід та стимулювання економічного зростання.

Динаміка зростання ChatGPT

Запущений 30 листопада 2022 року, ChatGPT продемонстрував безпрецедентні темпи зростання: 1 мільйон користувачів за п'ять днів та 100 мільйонів — за два місяці. Станом на лютий 2025 року його аудиторія становила 400 мільйонів щотижневих та 122 мільйони щоденних активних користувачів. Найбільше користувачів сервісу проживає у США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%).