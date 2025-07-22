У другому кварталі кількість новостворених ФОП перевищила кількість закритих — YouControl

Після складного початку року, другий квартал 2025-го приніс позитивні зміни в динаміці малого бізнесу в Україні. Кількість новостворених ФОП перевищила кількість закритих, що свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища. Про це йдеться у дослідженні аналітиків YouControl.Market .

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5 ключових трендів

Розворот тренду: від 53 тис. «в мінус» до 34 тис. «в плюс». Якщо у першому кварталі кількість закритих ФОПів перевищила кількість відкритих на понад 50 тисяч, то у другому кварталі ситуація змінилася: чистий приріст склав майже 34,4 тис. нових бізнесів.

Драйвер росту — роздрібна торгівля. Сектор роздрібної торгівлі показав значне зростання: кількість нових ФОПів тут зросла на 113% порівняно з першим кварталом.

Нові регіональні «гарячі точки» росту. За даними YC.Market поряд із традиційними лідерами (Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Одещина), високі темпи росту кількості новозареєстрованих ФОПів продемонстрували Полтавська (+92%) та Волинська (+81%) області.

Незламність прифронтових областей. Попри постійні ризики, Харківщина показала чистий приріст у понад 2 тисячі нових підприємців. Позитивне сальдо (перевищення кількості новостворених ФОПів над закритими) також зафіксовано на Запоріжжі, Сумщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Жінки — рушійна сила підприємництва. Жінки продовжують домінувати у створенні нових бізнесів: на них припадає 61% усіх новостворених ФОПів у другому кварталі.

Загальна динаміка

Зміна трендів — початок року характеризувався різким скороченням кількості бізнесів, а вже у II кварталі ситуація не просто стабілізувалася, а й продемонструвала зростання.

«Ефект відкладеного попиту», спричиненого масштабною кібератакою на держреєстри на початку року, згас. Кількість закриттів повернулася до норми, скоротившись майже на 50% до 55 тисяч. Одночасно з цим суттєво пожвавилася ділова активність: у квітні-червні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж на початку року.

Таким чином, співвідношення кардинально змінилося: у другому кварталі на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Це дозволило малому бізнесу вийти на позитивне сальдо, і чистий приріст за квартал склав приблизно 34,4 тисячі підприємців.

Галузевий розподіл

10 провідних галузей практично повністю акумулюють найбільшу частку малого бізнесу — на них припадає понад 80% усіх відкриттів та 86% закриттів ФОПів.

За даними YouControl.Market, безумовним лідером за відкриттями мікробізнесів стала роздрібна торгівля. У другому кварталі в цій сфері зареєструвалося 31,4 тис. нових ФОПів — це на 113% більше, ніж у першому. Сектор ІТ посів друге місце за кількістю відкриттів (майже 9,9 тис. нових ФОПів).

Третє місце посіла категорія «Надання інших індивідуальних послуг» з показником 9,6 тис. відкриттів. До п’ятірки лідерів також увійшли транспорт і логістика та громадське харчування.

Усі провідні галузі показали впевнений приріст порівняно з початком року — від +14% в ІТ до +65−70% у транспортній, харчовій та оптовій сферах.

Закриття ФОПів за галузями суттєво скоротилися порівняно з піковим січнем-березнем. Хоча антирейтинг за кількістю закриттів очолює роздрібна торгівля, це приблизно вдвічі менше, ніж у 1 кварталі. Високі показники закриттів також спостерігалися в ІТ (9,1 тис.) та у сфері інших послуг (7 тис.). Важливо, що у провідних сферах у другому кварталі 2025 року закриттів було приблизно вдвічі менше, ніж у першому кварталі, і суттєво менше, ніж нових відкриттів.

Щодо закриття бізнесів, то картина теж покращилася в усіх регіонах. Київ залишається на першому місці за абсолютною кількістю закритих ФОПів, проте столиця тепер має позитивний баланс: нових бізнесів відкрилося майже на 4,5 тис. більше, ніж закрилося.