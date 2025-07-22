Перший заступник глави МВФ Гіта Гопінат залишить свою посаду та повернеться до Гарвардського університету

Перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат залишить свою посаду наприкінці серпня. Як йдеться у повідомленні МВФ, вона повернеться до роботи у Гарвардському університеті.

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Що відомо

Гопінат обіймає посаду першого заступника глави МВФ із січня 2022 року. До цього, з 2019 року, вона працювала на посаді головного економіста МВФ.

Ім'я її наступника буде названо директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою свого часу, йдеться у повідомленні організації.

На цю посаду, як правило, призначається кандидат, який висувається США, тоді як європейські країни традиційно висувають кандидатів на пост глави МВФ, зазначає газета Financial Times.