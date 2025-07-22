В Одесі від російського удару постраждало відділення Ощадбанку

Одне з відділень Ощадбанку в Одесі було пошкоджено внаслідок нічного обстрілу російськими військами у вівторок, 22 липня. На щастя, серйозних руйнувань вдалося уникнути, а вміст банківських комірок залишився в безпеці. Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram-каналі.

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Внаслідок ворожої атаки зазнало пошкоджень відділення, розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1.

Найближчі відділення Ощаду розташовані за адресами:

Люстдорфська дорога, 52

Люстдорфська дорога, 125

«На жаль, цієї ночі через ворожий обстріл було пошкоджено одне з наших відділень в Одесі. На щастя, серйозно постраждала лише вхідна група», — заявив Наумов.

Він окремо звернувся до клієнтів, які користуються послугою оренди індивідуальних сейфів, запевнивши, що банківські комірки залишилися неушкодженими, а їхній вміст перебуває в цілковитій безпеці.