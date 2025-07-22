У першому півріччі 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 68%, повідомляє Укравтопром.
22 липня 2025, 12:27
Не електрика єдина: авто з традиційними двигунами лідирують на ринку
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Авторинок в Україні
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.
- Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%.
- Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%.
- Додав сегмент електромобілів — з 14,6% до 16,9%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — Hyundai Tucson;
- Дизельні — Renault Duster;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Електро — BYD Song Plus EV;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
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Джерело: Мінфін
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