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22 липня 2025, 12:27

Не електрика єдина: авто з традиційними двигунами лідирують на ринку

У першому півріччі 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 68%, повідомляє Укравтопром.

У першому півріччі 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків.
Фото: ddaudio.com.ua

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Авторинок в Україні

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.

  • Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%.
  • Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%.
  • Додав сегмент електромобілів — з 14,6% до 16,9%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • Дизельні — Renault Duster;
  • Гібридні — Toyota RAV-4;
  • Електро — BYD Song Plus EV;
  • Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
22 липня 2025, 13:50
#
Сейчас льготы у электричек заберут и посмотрим, как всё поменяется)
+
0
yarg
yarg
22 липня 2025, 14:11
#
Ископайки вымирают. это факт. как бы не упирались дряблые дядьки на «дизеле с механикой».
+
+15
Три літри
Три літри
22 липня 2025, 13:59
#
Ну бо люди купують авто щоб мати менше проблем і більше часу, а не щоб мати більше проблем і менше часу.
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