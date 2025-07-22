Курс валют: євро та долар подорожчали в банках

У вівторок, 22 липня, на готівковому ринку курс долара додав 2 копійки у купівлі та втратив 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро у покупці та у продажу додало 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,52−42,02 грн. Євро купують за 48,42 грн, а продають за 49,06 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,64−41,72, євро — 48,82−49,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,77−41,80 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,84−48,86 грн/євро.

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