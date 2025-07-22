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22 липня 2025, 11:33

AstraZeneca витратить $50 мільярдів на виробництво та розробку в США

AstraZeneca Plc планує інвестувати $50 мільярдів у США до 2030 року, ставши черговою європейською фармацевтичною компанією, яка збільшує витрати в країні напередодні потенційних тарифів на імпортні ліки. Про це пише Bloomberg.

AstraZeneca Plc планує інвестувати $50 мільярдів у США до 2030 року, ставши черговою європейською фармацевтичною компанією, яка збільшує витрати в країні напередодні потенційних тарифів на імпортні ліки.
Фотограф: Грем Слоун/Bloomberg

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Куди спрямують інвестиції

Інвестиції будуть спрямовані на виробництво, а також на дослідження та розробки, йдеться у заяві Astra. Вони включають $4 мільярди на новий завод у Вірджинії, який вироблятиме ліки від хронічних захворювань, заявив у понеділок на заході у Вашингтоні, округ Колумбія, директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт.

«Після завершення цієї інвестиції практично вся фармацевтична продукція AstraZeneca, що продається у Сполучених Штатах, вироблятиметься у Сполучених Штатах», — сказав Хассетт.

Astra також вироблятиме свою експериментальну таблетку для схуднення на заводі у Вірджинії, після попередньої обіцянки конкурента Eli Lilly & Co., який також планує виробляти свою таблетку від ожиріння в США.

Ця заява з'явилася на тлі того, як європейські фармацевтичні компанії поспішають висвітлити свої інвестиції в США з метою пом'якшення впливу тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Astra вже оголосила про плани в листопаді — через тиждень після обрання Трампа — інвестувати $3,5 мільярда у США до кінця 2026 року, зазначивши тоді, що в країні працює майже 18 000 осіб.

Компанія заявила, що останнє оголошення про інвестиції є додатковим до попередньої суми.

Великі витрати

З моменту обрання Трампа європейські конкуренти рекламують дедалі більші плани витрат. Швейцарська компанія Novartis AG у квітні оголосила про плани інвестувати $23 мільярди в інфраструктуру в США, тоді як її конкурент з іншого міста Roche Holding AG заявив про намір інвестувати $50 мільярдів.

У травні французький фармацевтичний виробник Sanofi оголосив про намір інвестувати щонайменше $20 мільярдів у США до 2030 року.

Паскаль Соріо, який обіймає посаду головного виконавчого директора Astra з 2012 року, закликав американських політиків до стримування тарифів. Цієї весни він рекомендував американським чиновникам звільнити ліки від тарифів, стверджуючи, що податкові пільги є кращим способом залучення інвестицій у розробку та виробництво ліків.

У понеділок Соріо заявив, що розуміє необхідність того, щоб країни виробляли ліки власного виробництва.

«Це питання національної безпеки», — сказав він. «Це бачення, яке висловили президент та його адміністрація, і бачення, яке ми повністю розуміємо, повністю підтримуємо, а тарифи прискорюють рух, який ми б зробили в будь-якому разі».

Трамп пропонував різні терміни запровадження тарифів на фармацевтичну продукцію, останнім часом — плаваючі мита, які почнуть діяти вже з 1 серпня.

Президент заявив, що очікує дати компаніям рік, щоб перенести виробництво до США, перш ніж запроваджувати тарифи до 200%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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