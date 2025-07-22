Збитки страховиків від природних катастроф у першому півріччі були рекордними за 14 років

Збитки світових страховиків від природних катастроф у січні-червні досягли $84 млрд, що є максимальним показником для першого півріччя з 2011 року, повідомляється у звіті перестрахувального брокера Gallagher Re.

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Збитки компаній

Це більше за середній показник за останні десять років, який становить $54 млрд.

У тому числі найсильніші шторми в США із руйнівним вітром, блискавками та градом коштували страховикам $32 млрд.

Одинадцять штормів призвели до збитків у розмірі менш як $1 млрд, а три — більш як $2 млрд кожен.

Січневі пожежі в Південній Каліфорнії завдали збитків ще на $40 млрд — максимум для лісових пожеж в історії.

Таким чином, на США у січні-червні припало близько 87% загальносвітових втрат, зазначається у повідомленні.

Gallagher Re прогнозує, що за підсумками всього 2025 року збитки страхових компаній у світі, безперечно, перевищать позначку $100 млрд.