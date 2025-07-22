Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 044 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 липня 2025, 8:13
Втрати ворога за 21 липня: 1 090 російських окупантів, 18 ракет та 256 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1044250 (+1090) осіб
- танків — 11038 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23035 (+7) од
- артилерійських систем — 30680 (+43) од
- РСЗВ — 1445 (+1) од
- засоби ППО — 1199 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47437 (+256)
- крилаті ракети — 3533 (+18)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55953 (+94)
- спеціальна техніка — 3935 (+1)
Джерело: Мінфін
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