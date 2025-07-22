Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони — Шмигаль

21 липня рішенням Уряду Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості було приєднано до Міністерства оборони України. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

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Що відомо

«Це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів», — підкреслив Шмигаль.

Так, інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони.

Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї.

«У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу», — резюмував очільник Міноборони.