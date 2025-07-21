ШІ-стартап Perplexity кидає виклик Chrome, просуваючи свій браузер

ШІ-стартап Perplexity, що має підтримку Nvidia, веде переговори з виробниками смартфонів щодо інтеграції свого нового браузера Comet. Цей крок є частиною амбітної стратегії з розширення охоплення та конкуренції з домінуючим Google Chrome. Про це повідомив CEO компанії Аравінд Шрінівас у коментарі Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стратегія та виклики

Керівник Perplexity визнав, що переконати виробників замінити стандартний Chrome на Comet є «непростим завданням». Однак, за його словами, цей крок є ключовим, оскільки більшість користувачів схильні використовувати браузери, що вже встановлені на їхніх пристроях.

Наразі компанія зосереджена на стабілізації десктопної версії Comet, яку тестують сотні тисяч користувачів. Проте вже наступного року Perplexity планує масштабувати проєкт до десятків, а можливо, і сотень мільйонів користувачів.

Можливості браузера Comet

Браузер Comet, запущений у липні, відрізняється глибокою інтеграцією штучного інтелекту. Його ключова особливість — вбудована ШІ-пошукова система, яка замість списку посилань формує готову відповідь-зведення за запитом.

Крім того, застосунок може взаємодіяти з особистими даними користувача для виконання завдань, як-от планування зустрічей чи створення короткого змісту (резюме) відкритих вебсторінок.

Загальний тренд

Підхід Perplexity є частиною загальносвітової тенденції. Конкурентний стартап OpenAI також працює над власним браузером зі схожим функціоналом. Нове покоління вебоглядачів розглядається як ШІ-агенти, здатні самостійно виконувати багатоетапні завдання, наприклад, бронювати готелі чи купувати авіаквитки. Водночас за даними Statcounter, у червні Chrome все ще займав майже 70% ринку мобільного трафіку.

Нова ера браузерів: що таке «агентний» ШІ

Браузери нового покоління, як-от Comet від Perplexity, представляють концепцію «агентного» штучного інтелекту (Agentic AI). Це наступний етап еволюції ШІ, що переходить від простої відповіді на запити до самостійного виконання багатоетапних завдань.

На відміну від звичайного чат-бота, ШІ-агент може:

Взаємодіяти з різними застосунками та сайтами: Він може відкрити ваш календар, перевірити пошту, зайти на сайт авіакомпанії та забронювати квиток від вашого імені.

Планувати та виконувати послідовність дій: На запит «знайди мені найкращий рейс до Берліна на наступні вихідні та забронюй його», агент аналізує ринок, обирає оптимальний варіант і проводить бронювання.

Вчитися на основі контексту: Агент використовує інформацію з відкритих сторінок та ваших особистих даних (за вашою згодою) для виконання завдань.

Таким чином, браузер перетворюється з «вікна в інтернет» на проактивного персонального асистента, який виконує рутинні завдання замість користувача.

Чому це важливо

Стратегія Perplexity є прямою та дуже сміливою атакою на головне джерело доходів Google — пошук. Замість того, щоб конкурувати з Google на його ж полі, створюючи ще одну пошукову систему, Perplexity намагається змінити саму парадигму взаємодії користувача з інтернетом.

Для ринку це означає початок нової «війни браузерів», але цього разу полем бою є не швидкість чи функції, а глибина інтеграції штучного інтелекту. Успіх чи невдача таких проєктів, як Comet, визначить, чи залишиться інтернет місцем, де ми шукаємо інформацію за посиланнями (модель Google), чи перетвориться на середовище, де інтелектуальні асистенти виконують завдання за нас.