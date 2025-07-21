Citi залучає штучний інтелект для управління валютними ризиками

Банківський гігант Citi та фінтех-компанія Ant International розпочали пілотне тестування спільно розробленого рішення для управління валютними ризиками, що працює на базі штучного інтелекту. Нова платформа призначена для компаній, що ведуть електронну комерцію в різних країнах. Про це йдеться у спільному пресрелізі компаній, пише pymnts.

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Як працює нове рішення

Новий сервіс поєднує дві технології. Ant International надає свою модель Falcon Time-Series Transformer (TST), яка за допомогою ШІ допомагає бізнесу підвищити точність прогнозування грошових потоків та валютних ризиків. Ця модель інтегрована з існуючим рішенням від Citi — Fixed FX Rates, яке дозволяє компаніям фіксувати валютні курси на певний період, що забезпечує передбачуваність у ціноутворенні та прибутковості.

«Заощадження у 30% на витратах на хеджування, якого Ant International досягла для пілотної авіакомпанії, показує ефективність, яку можна отримати завдяки хеджуванню валютних ризиків за допомогою ШІ», — зазначив генеральний менеджер Ant International Кельвін Лі.

Перші результати та подальші плани

Першою галуззю, де тестується нова платформа, стала авіація. Повідомляється, що авіакомпанія, яка бере участь у пілотному проєкті, вже зафіксувала зниження витрат на свою програму хеджування валютних курсів при онлайн-продажу квитків.

За словами представників компаній, після завершення тестування рішення буде доступне для всіх клієнтів Citi. У майбутньому планується розширити його застосування й на інші галузі, окрім авіації.