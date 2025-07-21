Майже половина МСБ в Україні втратила прибутки у 2024 році, але продовжує інвестувати — дослідження ЄБРР

У 47% малих та середніх підприємств (МСП) в Україні у 2024 році знизився прибуток, при цьому середній показник падіння склав 38%. Водночас, попри фінансові труднощі, більшість компаній продовжували інвестувати у свій розвиток. Про це у понеділок, 21 липня, розповіли представники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) під час онлайн-презентації результатів дослідження впливу війни на МСП.

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Прибутковість та кадри: неоднорідна картина

Згідно з дослідженням, зростання прибутку у 2024 році зафіксували 17% опитаних бізнесів. Найбільш постраждала від падіння прибутковості сфера послуг (53% підприємств повідомили про зниження), тоді як у промисловості цей показник склав 40%.

Ринок праці також був динамічним: 41% МСП скоротили кількість персоналу (в середньому на чверть), однак 25% компаній, навпаки, збільшили свою команду (в середньому на 42%). Лише у третини підприємств не відбулося змін у чисельності персоналу, хоча у 2023 році таких було більше половини (52%).

Інвестиції всупереч кризі

Попри падіння прибутків, український бізнес продемонстрував високу інвестиційну активність. Дві третини підприємств у сфері послуг та 52% промислових компаній інвестували у свій бізнес.

Основними напрямками інвестицій стали:

Виробниче обладнання (66% інвестуючих компаній);

Обладнання для енергетичного забезпечення (45%);

Навчання персоналу (35%).

Очікування на майбутнє

Бізнес-очікування на випадок, якщо війна не закінчиться у 2025 році, є стриманими. Половина опитаних компаній не очікує жодних змін, 29% прогнозують падіння показників, і лише 13% розраховують на зростання. Про можливе закриття заявив 1% підприємств.