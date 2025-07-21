Курс долара після торгів на міжбанку, 21 липня, майже не змінився. Євро подорожчало на 12 копійок. Про це свідчать дані торгів.
21 липня 2025, 17:34
Євро подорожчало на міжбанківських торгах у понеділок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 21 липня
|
Закриття 21 липня
|
Зміни
|
41,75/41,78
|
41,77/41,80
|
2/2
|
48,60/48,63
|
48,72/48,75
|
12/12
Офіційний курс: на вівторок, 22 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8194 грн. Це на 7 копійок більше, ніж у понеділок (41,7514). Курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,7907, що на 18 копійок більше, ніж у понеділок (48,6070).
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,05 грн/долар, 48,35−49,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,73, євро — 48,75−48,95 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі