Євро подорожчало на міжбанківських торгах у понеділок

Курс долара після торгів на міжбанку, 21 липня, майже не змінився. Євро подорожчало на 12 копійок. Про це свідчать дані торгів.

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Валюта Відкриття 21 липня Закриття 21 липня Зміни долар 41,75/41,78 41,77/41,80 2/2 євро 48,60/48,63 48,72/48,75 12/12

Офіційний курс: на вівторок, 22 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8194 грн. Це на 7 копійок більше, ніж у понеділок (41,7514). Курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,7907, що на 18 копійок більше, ніж у понеділок (48,6070).

Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,05 грн/долар, 48,35−49,00 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,73, євро — 48,75−48,95 грн.

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