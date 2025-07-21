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21 липня 2025, 17:55

Інтерес до IPO «Київстару» перевищив очікування, лістинг на NASDAQ можливий цього року

Інтерес міжнародних інвесторів до роадшоу «Київстару» виявився в кілька разів більшим, ніж очікувалося, а сама компанія сподівається завершити підготовку до виходу на американську біржу NASDAQ до кінця 2025 року. Про це заявив голова правління та засновник материнської компанії VEON в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Інтерес міжнародних інвесторів до роадшоу «Київстару» виявився в кілька разів більшим, ніж очікувалося, а сама компанія сподівається завершити підготовку до виходу на американську біржу NASDAQ до кінця 2025 року.

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Величезний інтерес інвесторів

За словами Огі Фабели, компанія провела десятки зустрічей з інвесторами, щоб розповісти історію «Київстару», і їхня кількість значно перевищила початкові плани. Він спростував думку, що інтерес до України знизився через затяжну війну.

«Наш досвід свідчить про величезний інтерес та ентузіазм… Ми бачимо великий інтерес до вивчення можливостей з боку інвесторів, які розуміють ситуацію: вони хочуть інвестувати в Україну не тільки тому, щоб допомогти, але й тому, що бачать для себе бізнес-перспективи», — зазначив засновник VEON.

CEO «Київстару» Олександр Комаров додав, що компанія відкрито говорить про всі безпекові ризики, але майже три з половиною роки війни довели стійкість як бізнесу, так і України в цілому.

Деталі лістингу на NASDAQ

На шляху до виходу на біржу, за словами Фабели, залишилося отримати погодження Комісії з цінних паперів США (SEC).

Лістинг відбудеться опосередковано — через злиття зі спеціалізованою компанією (SPAC) Cohen Circle, що вже торгується на NASDAQ. Нова материнська компанія «Київстар Group Ltd» буде зареєстрована під тікером «KYIV». VEON збереже за собою щонайменше 80% акцій, а оціночна вартість «Київстару» в рамках угоди склала $2,21 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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