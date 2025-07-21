БЕБ ліквідувало мережу нелегальних обмінників на Львівщині. Вилучено 12 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили та припинили діяльність масштабної мережі нелегальних обмінних пунктів. Під час обшуків було вилучено понад 12 мільйонів гривень необлікованої готівки, отриманої від незаконних валютних операцій. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

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Деталі

В ході слідства детективи встановили, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Свою діяльність вони не відображали в бухгалтерському та податковому обліках, щоб уникнути сплати податків у великих розмірах.

«Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн», — йдеться у повідомленні БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Слідчі БЕБ встановлюють повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.