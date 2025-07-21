З початку 2025 року українські підприємці отримали 15,6 тисяч пільгових кредитів на загальну суму 48,3 мільярда гривень у рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Значну роль у кредитуванні відіграють банки державного сектору, які надали 10,5 тисяч позик на 22 млрд грн. Про це у понеділок, 21 липня, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
21 липня 2025, 16:07
Пільгові кредити для бізнесу: з початку року видано понад 48 мільярдів гривень
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Кредитування під час воєнного стану
Програма «5−7−9%» залишається ключовим інструментом підтримки бізнесу в умовах війни. Загалом з початку повномасштабного вторгнення було видано 85,2 тисячі кредитів на суму 324,8 млрд грн. Частка державних банків у цьому обсязі становить 73% за кількістю та 50% за сумою.
Основні напрямки кредитування
За даними Мінфіну, кошти, видані за час воєнного стану, були спрямовані на різні цілі, серед яких:
- 75,62 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 48,72 млрд грн — для підтримки сільськогосподарських виробників;
- 45,53 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів;
- 38,14 млрд грн — на кредитування бізнесу в зонах високого воєнного ризику.
Програму «Доступні кредити 5−7−9%» реалізує державний Фонд розвитку підприємництва (ФРП).
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Джерело: Мінфін
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