Національний банк визначив нові курси валют на вівторок, 22 липня. Як долар, так і євро продемонстрували зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
21 липня 2025, 15:44
Євро продовжує зростання: Нацбанк визначив нові курси валют
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Курс долара
На вівторок, 22 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8194грн. Це на 7 копійок більше, ніж у понеділок (41,7514).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,7907, що на 18 копійок більше, ніж у понеділок (48,6070).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок, 22 липня, встановив такий курс польського злотого: 11,4986 (у понеділок курс був 11,4397).
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Джерело: Мінфін
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