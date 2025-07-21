Спотові Ethereum-ETF залучили за тиждень рекордні $2,2 мільярда

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 липня 2025, 13:46

Спотові Ethereum-ETF залучили за тиждень рекордні $2,2 мільярда

Спотові біржові фонди (ETF) на базі Ethereum продемонстрували рекордний тижневий приплив капіталу. У період з 14 по 18 липня 2025 року інвестори вклали в ці продукти $2,18 мільярда, що стало найвищим показником за всю історію. Це також десятий поспіль тиждень чистого припливу коштів у ці фонди.

Спотові біржові фонди (ETF) на базі Ethereum продемонстрували рекордний тижневий приплив капіталу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери залучення коштів

Беззаперечним лідером тижня став фонд ETHA від найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock, який залучив рекордні $1,76 мільярда. Це свідчить про величезний попит на Ethereum з боку інституційних інвесторів.

Тижневі припливи (відтоки) коштів у ETH-ETF / Джерело: SoSoValue

Значні кошти також надійшли в інші фонди:

  • ETH від Grayscale: $201,71 млн;
  • FETH від Fidelity: $128,77 млн;
  • ETHW від Bitwise: $43,09 млн.

Менші, але стабільні притоки зафіксували також фонди від VanEck, Franklin Templeton, 21Shares та Invesco Galaxy.

Ефір й альтсезон

Сама криптовалюта Ethereum також демонструє зростання. Протягом липня ціна ETH зросла на 48% з $2500 до $3700. Ефір є головним альткоїном і його стрімке зростання, зазвичай, тягне вгору інші монети.

Денний графік Ethereum / Джерело: TradingView

На тлі такої ситуації, в криптоспільноті знову заговорили про початок альтсезону — це коли інвестори починають владати кошти не в біткоїн, а в інші монети. Домінація BTC у липні впала з 65 до 60 пунктів, що також є свідченням про зростання інтересу до альтернативних криптовалют.

Що таке спотовий ETF і чому він важливий для криптовалют

Спотовий ETF (Exchange-Traded Fund / Біржовий інвестиційний фонд) — це тип цінного паперу, який відстежує вартість базового активу, в цьому випадку — криптовалюти Ethereum (ETH). Акції такого фонду торгуються на традиційних фондових біржах, як-от NASDAQ чи NYSE.

У чому його перевага? Спотовий ETF дозволяє інвесторам (як великим фондам, так і звичайним громадянам) інвестувати в Ethereum через свої звичні брокерські рахунки, не маючи справи безпосередньо з криптовалютою. Їм не потрібно реєструватися на криптобіржах, створювати криптогаманці та розбиратися в тонкощах зберігання приватних ключів. Усією купівлею та безпечним зберіганням реального Ethereum займається компанія-емітент ETF (наприклад, BlackRock або Fidelity).

Таким чином, спотові ETF є регульованим та простим «мостом» між традиційним фінансовим світом та світом цифрових активів.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами