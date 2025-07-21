Спотові Ethereum-ETF залучили за тиждень рекордні $2,2 мільярда

Спотові біржові фонди (ETF) на базі Ethereum продемонстрували рекордний тижневий приплив капіталу. У період з 14 по 18 липня 2025 року інвестори вклали в ці продукти $2,18 мільярда, що стало найвищим показником за всю історію. Це також десятий поспіль тиждень чистого припливу коштів у ці фонди.

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Лідери залучення коштів

Беззаперечним лідером тижня став фонд ETHA від найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock, який залучив рекордні $1,76 мільярда. Це свідчить про величезний попит на Ethereum з боку інституційних інвесторів.

Тижневі припливи (відтоки) коштів у ETH-ETF / Джерело: SoSoValue

Значні кошти також надійшли в інші фонди:

ETH від Grayscale: $201,71 млн;

FETH від Fidelity: $128,77 млн;

ETHW від Bitwise: $43,09 млн.

Менші, але стабільні притоки зафіксували також фонди від VanEck, Franklin Templeton, 21Shares та Invesco Galaxy.

Ефір й альтсезон

Сама криптовалюта Ethereum також демонструє зростання. Протягом липня ціна ETH зросла на 48% з $2500 до $3700. Ефір є головним альткоїном і його стрімке зростання, зазвичай, тягне вгору інші монети.

Денний графік Ethereum / Джерело: TradingView

На тлі такої ситуації, в криптоспільноті знову заговорили про початок альтсезону — це коли інвестори починають владати кошти не в біткоїн, а в інші монети. Домінація BTC у липні впала з 65 до 60 пунктів, що також є свідченням про зростання інтересу до альтернативних криптовалют.

Що таке спотовий ETF і чому він важливий для криптовалют

Спотовий ETF (Exchange-Traded Fund / Біржовий інвестиційний фонд) — це тип цінного паперу, який відстежує вартість базового активу, в цьому випадку — криптовалюти Ethereum (ETH). Акції такого фонду торгуються на традиційних фондових біржах, як-от NASDAQ чи NYSE.

У чому його перевага? Спотовий ETF дозволяє інвесторам (як великим фондам, так і звичайним громадянам) інвестувати в Ethereum через свої звичні брокерські рахунки, не маючи справи безпосередньо з криптовалютою. Їм не потрібно реєструватися на криптобіржах, створювати криптогаманці та розбиратися в тонкощах зберігання приватних ключів. Усією купівлею та безпечним зберіганням реального Ethereum займається компанія-емітент ETF (наприклад, BlackRock або Fidelity).

Таким чином, спотові ETF є регульованим та простим «мостом» між традиційним фінансовим світом та світом цифрових активів.