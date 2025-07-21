Попри стрімкий розвиток безготівкових платежів, готівка в Україні продовжує відігравати важливу роль у повсякденних розрахунках. За даними Національного банку України, станом на 1 липня 2025 року в обігу перебувало 859,9 млрд гривень готівки — на 37,5 млрд грн або 4,6% більше, ніж на початку року. Про це повідомляє НБУ.
За пів року в обігу побільшало готівки майже на 38 мільярдів гривень
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У той час як перший квартал відзначився вилученням готівки з обігу, вже в другому кварталі попит на неї відчутно пожвавився. Це щорічна сезонна тенденція, яку традиційно фіксує НБУ.
Станом на липень:
- в обігу — 2,6 млрд банкнот загальною вартістю 851,2 млрд грн;
- 15 млрд монет (без урахування пам’ятних та інвестиційних) — на 8,5 млрд грн;
- на одного українця припадало в середньому 63 банкноти та 189 монет.
Найпоширенішою банкнотою залишається 500 гривень (27,3% від загальної кількості), а найрідше зустрічається банкнота номіналом 50 грн (4,4%).
Серед монет:
- найбільше в обігу — монет номіналом 1 гривня (4,4%);
- найменше — 10-гривневих (2%);
- попит на монету 50 копійок залишається стабільним, тоді як роль 10 копійок поступово зменшується.
Особливо стрімко зростає частка банкнот найвищого номіналу — 1 000 гривень (+2,2% за півріччя), а також монет номіналом 10 гривень (+0,2%).
Національний банк підкреслює, що динаміка обігу готівки є важливим індикатором економічної активності, а забезпечення якісного готівкового обслуговування — одна з ключових функцій регулятора.
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