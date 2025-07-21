Контрабанда електроніки завдала бюджету 20 мільярдів гривень збитків

Щороку втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки складають близько 20 мільярдів гривень. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрати бюджету

Половину з цієї суми — приблизно 10 мільярдів — спричинила контрабанда техніки Apple.

Йдеться про діяльність великих організованих злочинних угруповань, які системно постачають техніку в обхід митного контролю. За даними Гетманцева, такі схеми передбачають ввезення продукції без сплати податків, після чого її реалізують через підставних фізичних осіб-підприємців. Продаж відбувається відкрито — у центральних локаціях міст, із масштабною рекламою.

Гетманцев наголосив, що функціонування таких схем неможливе без сприяння окремих митників та представників правоохоронних органів. Він закликав до рішучих дій проти причетних: лише жорстке покарання для організаторів і всіх учасників дозволить викорінити контрабанду.

Ставлення до таких ділків та «тємок» може бути лише одне. Виривати з корінням — без «порєшать», без зайвих розмов і затягування. Бо ми розуміємо, що без прикриття окремих митників та правоохоронців, вони б не могли системно порушувати закон — заявив він.