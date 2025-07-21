60 великих компаній пообіцяли інвестувати в Німеччину понад €600 мільярдів

Напередодні інвестиційного саміту в Німеччини, 61 компанія в рамках ініціативи «Made for Germany» оголосила про намір інвестувати в країну до 631 мільярда євро до 2028 року. Канцлер Фрідріх Мерц привітав цю ініціативу як важливий внесок у майбутнє німецької економіки. Про це, 21 липня, пише Die Zeit.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі інвестиційної ініціативи

Як повідомляє видання Handelsblatt, кількість компаній-учасниць та сума інвестицій значно зросли порівняно з початковими анонсами. Інвестиційна сума включає як вже заплановані, так і нові капітальні вкладення, витрати на дослідження та розробки, а також зобов'язання від міжнародних інвесторів. Метою ініціативи є демонстрація того, що Німеччина залишається привабливим місцем для інвестицій.

Ініціаторами «Made for Germany» виступили, зокрема, голови правління Deutsche Bank, Siemens та медіаконцерну Axel Springer. До 61 компанії, що приєдналися до ініціативи, належать такі німецькі гіганти, як Allianz, Airbus, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen та SAP, а також великі американські корпорації, як-от Nvidia, Blackrock та Blackstone.

Чому це важливо

Ініціатива «Made for Germany» — це потужна PR-кампанія та політичний сигнал, спрямований як всередину країни, так і назовні. Це скоординована спроба бізнес-еліти та уряду Німеччини спільно боротися з «поганими новинами» та песимізмом, що оточували німецьку економіку останнім часом.

Для внутрішньої аудиторії це демонстрація єдності та віри провідних німецьких компаній у майбутнє своєї країни, що має на меті підняти діловий та споживчий дух.

Для зовнішніх інвесторів це чіткий меседж: «Німеччина залишається надійним та привабливим місцем для ведення бізнесу». Участь у цьому списку таких американських гігантів, як Nvidia та Blackrock, має підкреслити міжнародний характер цієї впевненості.

Водночас ця ініціатива є інструментом тиску бізнесу на уряд. Оголошуючи про готовність інвестувати сотні мільярдів, керівники компаній очікують від влади зустрічних кроків — дерегуляції, зниження податків та спрощення бюрократичних процедур, які вони давно вимагають.