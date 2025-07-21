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21 липня 2025, 11:32

Китайські акції зростають після збереження центробанком низьких ставок

Фондові індекси Китаю зросли у понеділок, 21 липня, досягнувши багатомісячних максимумів, після того, як Народний банк Китаю (НБК) зберіг свої ключові ставки за кредитами на історично низькому рівні. Це рішення розглядається інвесторами як продовження політики Пекіна зі стимулювання економіки. Про це повідомляє Trading Economics.

Фондові індекси Китаю зросли у понеділок, 21 липня, досягнувши багатомісячних максимумів, після того, як Народний банк Китаю (НБК) зберіг свої ключові ставки за кредитами на історично низькому рівні.

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Рішення центробанку та реакція ринку

Шанхайський композитний індекс зріс на 0,4% до рівня близько 3 550 пунктів, тоді як індекс Шеньчженя додав 0,5%, піднявшись до 10 965 пунктів.

Позитивна динаміка була зумовлена рішенням НБК залишити без змін однорічну базову ставку за кредитами (LPR) на рівні 3,0%, а п'ятирічну, що є орієнтиром для іпотеки, — на рівні 3,5%. Збереження ставок на рекордно низькому рівні є частиною зусиль влади Китаю з підтримки економічного зростання в умовах слабкого споживчого попиту.

Зовнішні фактори

На настрої інвесторів також впливали новини, пов'язані з торговельною політикою. Міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що 1 серпня є «жорстким крайнім терміном» для початку сплати мит країнами, які не уклали угоди зі США, хоча й очікується, що переговори продовжаться.

Серед окремих акцій значне зростання показали China Northern Rare Earth (+3,6%), Huadian New Energy (+7,7%), Wolong Electric (+10%), Contemporary Amperex (+2,5%) та Zhejiang Chansheng (+17,2%).

Чому це важливо

Рішення китайського центробанку є важливим сигналом для глобальних ринків. Воно показує, що влада Китаю серйозно занепокоєна станом своєї економіки й готова продовжувати політику «дешевих грошей» для її підтримки. Для фондового ринку це позитивна новина, оскільки низькі ставки роблять акції більш привабливими порівняно з банківськими депозитами.

Водночас це відбувається на тлі значних зовнішніх ризиків. Підтвердження «жорсткого дедлайну» щодо американських мит з 1 серпня створює невизначеність для китайських експортерів та може негативно вплинути на економіку в майбутньому.

Таким чином, на китайському ринку зараз борються дві протилежні сили. З одного боку — внутрішні стимули від уряду та центробанку, які штовхають ринок вгору. З іншого — зовнішній тиск з боку США, який стримує оптимізм інвесторів. Подальша динаміка ринків залежатиме від того, який із цих факторів виявиться сильнішим.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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